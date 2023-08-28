"Существует угроза тупика": премьер Чехии Петр Фиала дал прогноз по войне в Украине

Политик считает, что шансы на быстрое завершение войны в Украине уменьшаются и есть угроза замороженного конфликта.

Премьер-министр Петр Фиала 28 августа на открытии чешского форума Встреча послов в резиденции МИД заявил, что война в Украине может зайти в тупик или заморозиться. А шансы на быстрое ее окончание "становятся все меньше", сообщает Brno Daily.

"Существует даже угроза тупика и реальность замороженного конфликта, по мнению многих аналитиков. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому мы должны идти, но мы также должны помнить об этом и учитывать это в наших стратегиях", — отметил он.

При этом, по словам Фиалы, шансы на быстрое завершение войны в Украине уменьшаются.

"Шансы на быстрое разрешение конфликта (войны в Украине — ред.) оказались невелики и становятся все меньше. Последствия российской агрессии многочисленны, и в некоторой степени они также в определенной степени способствуют той нервозности, которую мы чувствуем в нашей стране", — добавил Петр Фиала.

Чешский политик предупредил общество о том, что попытки России воссоздать сферы влияния необходимо прекратить, иначе это будет поощрять не только режим президента России Владимира Путина, но и других агрессоров.

Премьер-министр подчеркнул, что Чехия должна продолжать оказывать гражданскую и военную помощь Украине и поддерживать ее интеграцию в Европейский Союз и НАТО, одновременно готовясь к послевоенному восстановлению оккупированной страны.

Напомним, 25 августа Фокус сообщал, что в Украине впервые показали ЗРК "Куб-М", который передала Чехия. Этот зенитно-ракетный комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии до 23,5 км и на высоте до 14 км.

Кроме этого, 28 июля стало известно, что на вооружении украинской армии появились чехословацкие инженерные танки VT-72B. Чехия и Словакия не использует VT-72B, но вероятно, одна из стран передала их Украине. Так же оказалось, что такие машины есть в российской армии.