В Украине впервые показали ЗРК "Куб-М", который передала Чехия (фото)

Зенитно-ракетный комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии до 23,5 км и на высоте до 14 км.

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Чехия в рамках военной помощи Украине передала две батареи советского ЗРК "Куб-М2". Фотографию одной из них показали в сети. Об этом сообщает OSINT-аналитик в X (ранее Twitter).

Украинскую противовоздушную оборону усилил зенитно-ракетный комплекс "Куб-М" — это мобильная установка. Аналитик опубликовал фотографию машины в характерном для чешской армии камуфляже. Всего чешская армия передавала Украине 2 батареи "Куб-М".

На замену советских "Кубов" Чехия закупает израильские ЗРК Spyder. Стоимость сделки составляет 627 млн долларов. Ее подписали еще в 2021 году. Поставлять средства ПВО должны с 2023 по 2026 годы.

ЗРК "Куб" в Украине

ЗРК "Куб" — это советский зенитно-ракетный комплекс, который с 1967 года находится в эксплуатации. Одна батарея состоит из станции разведки и наведения, пункта управления и 4 пусковых установок. Каждая пусковая имеет три зенитные ракеты 3М9.

Комплекс способен поражать цели на дистанции до 23,5 км на высоте до 14 км. При этом обнаруживать цель машина может на расстоянии до 65 км. Перехватывать "Куб" умеет самолеты и крылатые ракеты на скорости до 600 метров в секунду на встречном курсе. Этого достаточно, чтобы сбивать "Калибры" и Х-101.

Напомним, 10 мая президент Чехии Петр Павел анонсировал поставки Украине двух ЗРК "Куб".

24 августа Германия обновила список военной помощи: передала ракеты к ЗРК Patriot .