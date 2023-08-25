В Україні вперше показали ЗРК "Куб-М", який передала Чехія (фото)

Зенітно-ракетний комплекс може уражати повітряні цілі на відстані до 23,5 км і на висоті до 14 км.

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Чехія в межах військової допомоги Україні передала дві батареї радянського ЗРК "Куб-М2". Фотографію однієї з них показали в мережі. Про це повідомляє OSINT-аналітик у X (раніше Twitter).

Українську протиповітряну оборону посилив зенітно-ракетний комплекс "Куб-М" — це мобільна установка. Аналітик опублікував фотографію машини в характерному для чеської армії камуфляжі. Усього чеська армія передавала Україні 2 батареї "Куб-М".

На заміну радянських "Кубів" Чехія закуповує ізраїльські ЗРК Spyder. Вартість угоди складає 627 млн доларів. Її підписали ще у 2021 році. Постачати засоби ППО мають з 2023 по 2026 роки.

ЗРК "Куб" в Україні

ЗРК "Куб" — це радянський зенітно-ракетний комплекс, який з 1967 року знаходиться в експлуатації. Одна батарея складається зі станції розвідки і наведення, пункту управління та 4 пускових установок. Кожна пускова має три зенітні ракети 3М9.

Комплекс здатний уражати цілі на дистанції до 23,5 км на висоті до 14 км. При цьому виявляти ціль машина може на відстані до 65 км. Перехоплювати "Куб" вміє літаки та крилаті ракети на швидкості до 600 метрів на секунду на зустрічному курсу. Цього достатньо, щоб збивати "Калібри" та Х-101.

Нагадаємо, 10 травня президент Чехії Петр Павел анонсував постачання Україні двох ЗРК "Куб".

24 серпня Німеччина оновила список військової допомоги: передала ракети до ЗРК Patriot.