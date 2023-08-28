Беспрецедентные возможности: Израиль ожидает получить новейший самолет-разведчик ORON

Самолет предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки. ORON оснащен новейшими сенсорами и системами C4I, может находиться в воздухе до 9 часов и собрать информацию в радиусе тысячи километров.

Министерство обороны Израиля объявило об интеграции передовых разведывательных систем в свой новейший самолет-разведчик (ISR) ORON. Таким образом израильские силы ЦАХАЛ получат беспрецедентные возможности в области разведки, наблюдения и рекогносцировки. Об этом 28 августа сообщило издание Israel Defence.

"ORON — это совместное многодоменное, мультисенсорное решение, которое предоставит Армии Обороны Израиля революционные возможности для противодействия угрозам на расстоянии и вблизи", — сообщили в Минобороны.

Также сообщается, что новый самолет уже участвует в испытательных полетах, за которыми последует окончательная поставка машины для ВВС Израиля. Самолет будет использоваться 122-й эскадрильей ВВС "Нахшон".

Самолет был разработан Министерством обороны Израиля совместно с группой ELTA компании Israel Aerospace Industries и израильскими ВВС, разведывательным корпусом и ВМС. ORON оснащен новейшими сенсорами и системами C4I, позволяя в режиме реального времени отслеживать перемещения на местности в различных погодных условиях и условиях видимости.

Системы самолета включают в себя уникальный технологический опыт, накопленный за годы работы в отрасли и военных исследований и разработок (DDR&D). Такое накопление знаний позволяет эффективно подготовиться к будущим угрозам на всех оперативных аренах Израиля, отмечается в публикации.

ORON может находиться в воздухе до 9 часов и собрать информацию в радиусе тысячи километров. Полученные данные обрабатываются в режиме реального времени, при этом с помощью технологий искусственного интеллекта множество данный преобразовываются в продукт, который будет поддерживать наступательные усилия воздушных сил.

Напомним в следующем году израильская армия получит частичную лазерную защиту для своих систем противовоздушной обороны. По словам представителя компании-разработчика систем Rafael Advanced Defense Systems Юваля Стейница, новая технологий защитит Израиль "как на Юге, так и на Севере".