Смерть Пригожина: популярность главы ЧВК "Вагнер" остается проблемой для Путина, — WP

По словам журналистов, появившиеся в различных городах мемориалы Пригожину и другим командирам "вагнеровцев" показывают, что главу ЧВК еще любят. Более того, его сторонники – это представители провоенных кругов с радикальными настроями.

Многие россияне оплакивают гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Это говорит о том, что его поддержка в РФ остается высокой практически по всей стране, что является проблемой для президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Washington Post.

По словам журналистов, появившиеся в различных городах мемориалы Пригожину и другим командирам "вагнеровцев" хотя и не являются национальным излиянием шока и горя, однако показывают, что главу ЧВК еще любят. Более того, его сторонники – это представители провоенных кругов с радикальными настроями.

Как рассказал журналистам аналитики Дмитрий Колезев, покинувший Россию после полномасштабного вторжения в Украину, заявил, что Кремль теперь должен справиться с гневом сторонников Пригожина, не дать им пойти на радикальные действия.

"Пригожин, несмотря на заявления о лояльности Путину, поставил под угрозу его режим и показал свою слабость, за что и понес неотвратимое наказание. Я думаю, что элиты очень хорошо поняли этот сигнал", — сказал он.

Аналитик отметил, что среди сторонников Пригожина есть люди с боевым опытом, в том числе младшие командиры ЧВК "Вагнер".

Напомним, что 28 августа пропагандисты "предрекли инфаркт" арестованному генералу Суровикину. Бывший украинский нардеп Игорь Марков высказал опасения, что после смерти Евгений Пригожина, в которой он обвинил Запад и Украину, отправленный в отставку генерал армии может скончаться.

Также американские аналитики заявили, что ликвидация Пригожина была выгоднее Минобороны РФ, чем Путину. Эксперты не исключают, что в России продвигают эту идею для того, чтобы оградить главу Кремля от убийства владельца ЧВК "Вагнер" и предполагаемого расформирования военной компании.

Кроме того, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что убежден, что Путин виновен в смерти Пригожина. По словам британского политика, глава Кремля мог попросту дать другим сигнал о том, что он здесь якобы главный. Это очередное доказательство того, что с ним нельзя договариваться.