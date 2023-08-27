"Превращается в азиатского деспота": Джонсон убежден, что Путин виновен в смерти Пригожина

По словам британского политика, глава Кремля мог попросту дать другим сигнал о том, что он здесь якобы главный. Это очередное доказательство того, что с ним нельзя договариваться.

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон впервые высказался касаемо вероятной гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это стало очередным доказательством того, что президенту РФ Владимиру Путину нельзя доверять. Об этом политик написал в своей последней колонке для таблоида Daily Mail 26 августа.

По его словам, трагедия не могла произойти без указания президента. Именно Владимир Путин мог отдать приказ о том, чтобы самолет с главой частного формирования был ликвидирован.

В связи с этим Борис Джонсон отметил, что настаивать на переговорах и поощрять украинцев на мысль обменять землю на мир не совсем уместно, ведь глава Кремля не умеет держать слово.

"Путин показал себя гангстером, а его абсурдная телевизионная "дань памяти" погибшим вагнеровцам взята просто со страниц "Крестного отца". Этими убийствами Путин на наших глазах превращается в азиатского деспота, который убивает своего бывшего фаворита, чтобы показать, кто здесь главный, упиваясь своей безжалостностью"", — говорится в сообщении.

Бывший премьер-министр Великобритании отдельно отметил, что желание Кремля кинуть вызов США и делает его популярным в странах, которые скептически настроены по отношению к Западу. Нужно с этим начинать бороться.

"Если Путин победит в Украине, это станет катастрофой для демократии во всем мире. Если бы Путин победил, это было бы оправданием всех тех, кто говорит, что на Запад нельзя полагаться, и что он не будет с вами и не доведет дело до конца", — пишет Борис Джонсон.

Напомним, 27 августа сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о начале Вашингтоном расследования гибели Евгения Пригожина. При этом, в Белом доме все еще не удивлены новостью о крушении самолета, который принадлежал главе ЧВК "Вагнер".