"Перетворюється на азіатського деспота": Джонсон переконаний, що Путін винен у смерті Пригожина

За словами британського політика, глава Кремля міг просто дати іншим сигнал про те, що він тут нібито головний. Це черговий доказ того, що з ним не можна домовлятися.

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Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон уперше висловився стосовно ймовірної загибелі глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це стало черговим доказом того, що президенту РФ Володимиру Путіну не можна довіряти. Про це політик написав у своїй останній колонці для таблоїда Daily Mail 26 серпня.

За його словами, трагедія не могла статися без вказівки президента. Саме Володимир Путін міг віддати наказ про те, щоб літак із головою приватного формування було ліквідовано.

У зв'язку з цим Борис Джонсон наголосив, що наполягати на переговорах і заохочувати українців на думку обміняти землю на мир не зовсім доречно, адже очільник Кремля не вміє тримати слово.

"Путін показав себе гангстером, а його абсурдна телевізійна "данина пам'яті" загиблим вагнерівцям взята просто зі сторінок "Хрещеного батька". Цими вбивствами Путін на наших очах перетворюється на азіатського деспота, який вбиває свого колишнього фаворита, щоб показати, хто тут головний, впиваючись своєю безжальністю"", — йдеться в повідомленні.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії окремо наголосив, що бажання Кремля кинути виклик США і робить його популярним у країнах, які скептично налаштовані щодо Заходу. Потрібно з цим починати боротися.

"Якщо Путін переможе в Україні, це стане катастрофою для демократії в усьому світі. Якби Путін переміг, це було б виправданням усіх тих, хто каже, що на Захід не можна покладатися, і що він не буде з вами і не доведе справу до кінця", — пише Борис Джонсон.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив про початок Вашингтоном розслідування загибелі Євгена Пригожина. Водночас, у Білому домі все ще не здивовані новиною про катастрофу літака, який належав главі ПВК "Вагнер".