"Фартовые": вернувшиеся из плена россияне идут на фронт, где снова сдаются ВСУ, — ГУР

По словам представителя разведки Андрея Юсова, такие случаи неединичные. Некоторые оккупанты сдавались в плен по несколько раз.

Многие российские военнослужащие, которые попали в плен, а затем были обменяны, снова возвращаются на фронт. Некоторые из них повторно сдаются ВСУ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью ISLND TV.

По его словам, такие случаи не являются редкостью, однако точное количество узнать трудно. Так, были зафиксированы одни и те же оккупанты, несколько раз попадавшие в плен к украинским военным.

"Есть такие фартовые персонажи", – сказал Юсов.

В том же интервью он заявил, что Украина – цивилизованная страна. Поэтому с военнопленными всегда будут обращаться гуманно.

"Мы их справедливо ненавидим, есть за что. Потому что это убийцы, захватчики, насильники и оккупанты. Но мы часть не ихнего "русского мира", а свободного цивилизованного демократичного западноевропейского мира", — сказал Юсов.

Поэтому, по его словам, с военнопленными в Украине обращаются в соответствии со всеми международными нормами.

Андрей Юсов о военнопленных россиянах (смотреть с 01:05)

Напомним, что 21 августа в ГУР заявили, что РФ привезет на оккупированные территории тысячи россиян, чтобы они приняли участие в "выборах". Юсов заявил, что захватчики не доверяют местному населению, которое в большинстве своем выступает против действий Кремля. Завезенным гражданам обещают заплатить, но для некоторых это не аргумент.

Кроме того, 27 августа Юсов заявил, что главу ГУР Кирилла Буданова пытались убить более 10 раз. Так, один из случаев произошел во время попытки ВС РФ нанести ракетный удар по рабочему кабинету его начальника. После этого сразу активизировалась российская пропаганда.