РФ привезет на оккупированные территории тысячи россиян: примут участие в "выборах", — ГУР

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, захватчики не доверяют местному населению, которое в большинстве своем выступает против действий Кремля. Завезенным гражданам обещают заплатить, но для некоторых это не аргумент.

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Российская Федерация планирует завезти на временно оккупированные территории Украины тысячи россиян. Они должны будут принять участие в "выборах". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона 21 августа.

По его словам, в Кремле решили провести рекрутинг россиян, ведь без своих граждан они не смогут провести "голосование" и выбить для себя необходимый результат.

Это еще одно подтверждение того, отметил представитель спецслужбы, что жители оккупированных территорий в большинстве своем не поддерживают действия РФ.

"И, наконец, уже сегодня пропагандистская цель этих псевдовыборов подорвана, потому что ни для мира, ни для местного населения, ни с точки зрения украинского законодательства эта процедура не имеет никакого значения и абсолютно ничтожна. Как и множество других абсурдных действий путинского террористического режима", – заявил Андрей Юсов.

Завезут в украинские населенные пункты, которые находятся под временным контролем РФ, очень много россиян. Оккупанты не доверяют местному населению, которое не согласно ставать частью планов Кремля.

При этом, даже в РФ у них возникли проблемы с набором людей, ведь у большинства граждан сразу срабатывает инстинкт самосохранения.

"Да, это будут завезены российские оккупационные гастарбайтеры. И ехать на временно оккупированные территории, где часто происходят "хлопки", где с коллаборантами, предателями и оккупантами регулярно что-то случается и что-то залетает в окна, так же есть не очень хорошая рекламная кампания, даже несмотря на то финансовое вознаграждение, которое им обещают", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 17 августа в Офисе президента заявили, что РФ "выборами" на оккупированных территориях хочет создать "альтернативную историю". По словам Михаила Подоляка, все организаторы так называемых "референдумов" в Украине обязательно будут найдены и наказаны в любом уголке мира.