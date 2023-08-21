РФ привезе на окуповані території тисячі росіян: візьмуть участь у "виборах", — ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, загарбники не довіряють місцевому населенню, яке здебільшого виступає проти дій Кремля. Завезеним громадянам обіцяють заплатити, але для декого це не аргумент.

Related video

Російська Федерація планує завезти на тимчасово окуповані території України тисячі росіян. Вони повинні будуть узяти участь у "виборах". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону 21 серпня.

За його словами, у Кремлі вирішили провести рекрутинг росіян, адже без своїх громадян вони не зможуть провести "голосування" і вибити для себе необхідний результат.

Це ще одне підтвердження того, зазначив представник спецслужби, що жителі окупованих територій здебільшого не підтримують дії РФ.

"І, зрештою, вже сьогодні пропагандистську мету цих псевдовиборів підірвано, бо ні для світу, ні для місцевого населення, ні з погляду українського законодавства ця процедура не має жодного значення й абсолютно нікчемна. Як і безліч інших абсурдних дій путінського терористичного режиму", — заявив Андрій Юсов.

Завезуть в українські населені пункти, які перебувають під тимчасовим контролем РФ, дуже багато росіян. Окупанти не довіряють місцевому населенню, яке не погоджується ставати частиною планів Кремля.

При цьому, навіть у РФ у них виникли проблеми з набором людей, адже у більшості громадян відразу спрацьовує інстинкт самозбереження.

"Так, це будуть завезені російські окупаційні заробітчани. І їхати на тимчасово окуповані території, де часто відбуваються "хлопки", де з колаборантами, зрадниками та окупантами регулярно щось трапляється і щось залітає у вікна, так само є не дуже хороша рекламна кампанія, навіть незважаючи на ту фінансову винагороду, яку їм обіцяють", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 17 серпня в Офісі президента заявили, що РФ "виборами" на окупованих територіях хоче створити "альтернативну історію". За словами Михайла Подоляка, усіх організаторів так званих "референдумів" в Україні обов'язково буде знайдено і покарано в будь-якому куточку світу.