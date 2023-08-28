"Не признаем путчистов": посол Франции будет оставаться в Нигере, несмотря на ультиматум хунты

Президент Макрон заявил, что Франция не изменит свою позицию по поддержке Мохаммеда Базума, которого свергли военные и не будет идти на переговоры с "новой властью".

Президент Франции Эммануэль Макрон во время речи перед послами заявил, что посол Сильвен Итте будет оставаться в Нигере, несмотря на ультиматум хунты. Об этом сообщает France 24.

В минувшую пятницу, 25 августа военная хунта Нигера, которая захватила власть, выдвинула 48-часовой ультиматум на то, чтобы посол Франции покинул страну. Причиной послужило то, что французский посол отказался встречаться с "новой властью".

"Франция и ее дипломаты столкнулись с особенно сложными ситуациями в некоторых странах в последние месяцы — от Судана, где Франция была образцовой, до Нигера в этот самый момент, и я аплодирую вашему коллеге и вашим коллегам, которые слушают нас со своих постов ... Наша политика четкая: мы не признаем путчистов", — сказал он.

Также Макрон заявил, что Франция не изменит свою позицию по осуждению переворота и поддержке демократически избранного Базума.

Президент Нигера Мохаммед Базум был свергнут военной хунтой 26 июля. Его задержали вместе с семьей в президентском дворце. Франция и большинство соседей Нигера осудили переворот.

Напомним, 26 августа в МИД Франции заявили, что у мятежников нет полномочий что-то требовать от французского посла.

25 августа военная хунта Нигера позволила войскам Мали и Буркина Фасо воевать в стране в случае интервенции стран ECOWAS.