В Нигере мятежники велели послу Франции покинуть страну: в Париже отреагировали

В министерстве иностранных дел, назначенном военной хунтой, заявили, что действия французского правительства "противоречат интересам Нигера".

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В пятницу, 25 августа, мятежники Нигера, захватившие власть в результате переворота, потребовали, чтобы посол Франции Сильвен Итте покинул страну в течение 48 часов. Об этом пишет издание Reuters.

В назначенном военной хунтой министерстве иностранных дел заявили, что это решение стало ответом на действия французского правительства, которые "противоречат интересам Нигера".

В частности, речь и д ет об отказе Итте встретиться с новым главой МИД Нигера. По данным журналистов, требование о выезде коснулось только французского посла.

Что говорят в Париже

Как отмечает издание France 24, в министерстве иностранных дел Франции заявили, что у мятежников "нет полномочий", чтобы требовать от французского посла покинуть Нигер.

"Франция приняла к сведению просьбу путчистов. Мы постоянно оцениваем безопасность и условия работы нашего посольства", — заявили в ведомстве.

Напомним, 20 августа лидер переворота в Нигере генерал Абдурахаман Чиани после встречи с посредниками от западноафриканского регионального блока ЭКОВАС пообещал вернуть страну к гражданскому правлению в течение трех лет

Ранее, 19 августа, главный региональный блок Западной Африки ЭКОВАС заявил, что согласовал день для возможного военного вмешательства для восстановления демократии в Нигере, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

Мы также сообщали, что 24 августа Нигер, Мали и Буркина-Фасо в совместном заявлении сообщили, что страны получили разрешение воевать на территории Нигера. Страны ЭКОВАС договорились о сотрудничестве с хунтой для восстановления конституционного порядка, но если дипломатические усилия потерпят неудачу, то они готовы прислать войска.