Взвешенная динамика обороны: могут ли ВС РФ прорвать фронт под Купянском, — эксперт (видео)

Военный аналитик Петр Черник отметил, что противник сосредоточил 40-тысячную группировку на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время оккупантам для серьезного продвижения не хватает тяжелой техники и артиллерии.

На Купянском и Лиманском направлениях Вооруженные силы РФ сосредотачивают силы и средства, что является логичным. Вцелом на данном участке противник собрал около 40 тысяч живой силы. Несмотря на оперативное давление оккупантов, бойцы ВСУ демонстрируют абсолютно взвешенную динамику обороны. Об этом 28 августа рассказал для Military Media Center военый аналитик Петр Черник.

Эксперт пояснил, почему противник предпринимает попытки прорвать оборону на Купянском и Лиманском направлениях. Дело в том, что на южном фронте ВС РФ постепенно сдают свои позиции, о чем уже есть официальное подтверждение украинской стороны.

Кроме того есть успехи украинских защитников на флангах под Бахмутом, где они контролируют господствующие высоты. На этом участке не исключена возможность оперативного окружения подразделений противника, что станет пощечиной лично Владимиру Путину, так как для Кремля удержание Бахмута политически важно.

"Вот и давят на Купянском и Лиманском направлениях — это логично, потому что им нужны какие-то результаты. Небольшие точечные успехи у них есть, и так может быть. Это не страшно". — полагает Черник.

Но имеют ли противник действительно серьезный потенциал? Эксперт отметил, что для поддержки 40 тысячной группировки необходимо иметь 825 танков, 2500 тыс. единиц бронетехники и до 1000 ствольной артиллерии. Но у россиян на этом участке есть до 500 танков, меньше 500 единиц бронетехники, поэтому это не тот потенциал, который обеспечит врагу прорыв фронта на этих направлениях.

"За последние недели украинские войска демонстрируют абсолютно взвешенную динамику обороны. Можем констатировать, что на этом операционном направлении у нас хватает в первую очередь артиллерийских мощностей для того, чтобы разбивать противника", — подытожил Черник.

Напомним, министра обороны Украины Анны Маляр сообщила, что ВСУ показали успешный результат юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Между тем ВС РФ продолжает наносить удары по гражданским объектам в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.