"Хочу кружевные трусики и независимую Украину": чиновник Минобразования оскандалился из-за поста в ФБ

В заметке чиновник намеренно искажает украинский язык и пренебрежительно отзывается о свободолюбии украинского народа, которое берет в кавычки. На инцидент уже отреагировал первый заместитель министра образования.

Государственный эксперт Министерства образования и науки Украины Андрей Василенко на своей странице в фейсбук распространил нарративы российской пропаганды, поставив под сомнение целесообразность провозглашения Независимости Украины. Свои рассуждения по этому поводу он вылил в большой пост на День Независимости, 24 августа.

В публикации, которую он написал на русском, он намеренно искажает украинский язык, беря его в кавычки.

"О выходе Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид....А начиналось все немного не так, как потом развивалось. И уж точно не так, как привыкли сейчас изображать СМИ с "споконвичным стремлением к нэзалэжности". 17 марта 1991 года проходил референдум, на котором мудрый и "волэлюбный" украинский народ, который спал и видел как покинуть проклятый совок", — начал свой текст чиновник.

Далее он ведет разговор о ходе референдума и что украинцы получили совсем не то, к чему стремились.

"И оказался новоявленный гражданин независимой Украины с известным органом в известной части тела. С х*ром в заднице. Шо, родные, получили моментальное повышение уровня жизни? Многие называют 90-е "платой за нэзалежность". Что-то я в тех листовках не нашел информацию о "плате за нэзалэжнисть". "Я девочка и не хочу СССР, я хочу кружевные трусики и независимую Украину!" Это называется простым словом "кидалово". А кого кинули, тот лох. Как-то так", — написал он.

Затем эксперт Минобразования переключился на страны Балтии — Литву, Латвию и Эстонию и заявил, что они тоже не понимали, что творили, когда стремились получить свою независимость. Он рассказывает, что бывал в этих странах и добавляет, что "советская оккупация — это лучшее, что могло случиться с Литвой".

Чиновник отметил, что написал этот пост не с целью восстановить Советский союз.

Завершил он свой лонгрид фразой:

"Недаром вы называетесь Свободным Народом. Вы сражались за Свободу, и она ваша. Ешьте ее, о волки!" (с) Редьярд Киплинг, "Книга Джунглей", — написал Василенко.

Под его сообщением большинство украинцев раскритиковали сообщение эксперта и "затегали" в комментариях министра образования Украины Оксена Лисового, СБУ и даже "Службу божью Украины" с требованием отреагировать на антиукраинскую пропаганду, которую распространяет госслужащий.

Руководитель Национального антарктического научного центра при МОН, военный и политический аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий обратился к МОН, как работодателю Андрея Василенко, и в СБУ с требованием проверить госслужащих на предмет содействия государству-агрессору в военное время.

"Итак, на 33-м году независимости, на десятом году российско-украинской войны, на середине второго года большой экзистенциальной войны за само существование Украины, москворотый совкод**чер одновременно: активно агитирует против нашей независимости и насаждает наративы "русского мира", живет в Киеве, работает "экспертом" на государственной службе, еще и в министерстве, которое отвечает за воспитание будущих украинских граждан, как государственный служащий имеет бронирование от призыва, получает из наших налогов зарплату, конечно меньше "боевых", но заметно больше зарплаты наших воинов где угодно, кроме совсем "нуля" (даже в 5 км от фронта), и в разы больше выплат раненым бойцам на реабилитации", — пишет Дикий в соцсети.

В комментариях под заметкой Евгения Дикого на публикацию относительно работника МОН отреагировал первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

"Это точно противоречит ценностям команды Министерство образования и науки Украины. Спасибо за внимание к этому", — написал он.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников предложил журналисту УП Михаилу Ткачу и председателю антикоррупционного комитета Верховной Анастасии Радиной пари — если претензии относительно скандальных закупок зимних курток для ВСУ по якобы завышенной цене окажутся необоснованными, его оппоненты оставят должности.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик попал в скандал из-за шорт и перчаток в бою против Дюбуа. Оказалось, что выступал он с логотипом, который очень напоминает лого российской христианской организации "Сорок сороков".