Пари от министра: Резников устроил публичную перепалку со СМИ, чтобы уйти красиво, - эксперты

Министерство обороны не первый раз попадает в скандал с закупками для ВСУ. Но на этот раз, глава ведомства решил предложить пари своим "обвинителям". Зачем устраивать шоу вместо того, чтобы доказать свою невиновность, Фокус спросил у политических экспертов.

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Министр обороны Алексей Резников предложил журналисту УП Михаилу Ткачу и главе антикоррупционного комитета Верховной Анастасии Радиной пари — если претензии о скандальных закупках зимних курток для ВСУ по якобы завышенной цене окажутся необоснованными, его оппоненты оставят должности. В противном случае, в отставку пойдет сам министр.

Фокус попросил политтехнологов объяснить, зачем глава Минобороны вместо честного расследования, которое доказало бы невиновность оборонного ведомства, устраивает шоу, и какие репутационные последствия грозят топ-чиновнику и его министерству.

Уйти красиво

О том, что министр обороны собирается в отставку, в экспертных кругах говорят давно. Одна из причин — коррупционные скандалы, в которых периодически фигурирует ведомство на фоне большой войны. Сам Резников спокойно реагировал как на слухи о своей отставке, так и претензии в адрес министерства. Чиновника не сломил громкий скандал с "яйцами по 17 грн" и другие журналистские расследования о непрозрачных закупках в оборонном ведомстве. А потому реакция на подозрения в закупке курток для ВСУ по якобы завышенной цене выглядит, как минимум странно, говорит Фокусу политический аналитик Олег Постернак.

"В истории с яйцами по 17 грн за штуку, мы услышали конкретные инициативы: открыть тендеры, продемонстрировать прозрачность, усилить коррупционный совет Минобороны. И хотя осадок остался, общество все же успокоилось. Сейчас на фоне продолжающегося контрнаступления ВСУ реакция Резникова выглядит странно. Мне кажется, за этой историей может последовать его отставка. Но нужно дождаться результатов, прежде чем говорить наверняка", — отмечает эксперт.

По словам политолога Игоря Рейторовича, в политическом пиаре есть такой механизм — чтобы уйти с должности красиво, нужно намерено усилить какой-то громкий скандал, довести свою непричастность к нему, и на фоне этого сказать: "я ухожу в отставку, потому что устал от постоянных безосновательных обвинений в мой адрес". Эксперт считает, что у Резникова как раз появился такой шанс.

"Информация о том, что он и сам не против уйти с должности и выбирает удачный момент, циркулирует давно. Если он опровергнет историю с куртками, а ни журналист, ни нардеп не уйдут с должностей, министр может сказать: "посмотрите в каких условиях я работал. Если министр — ты автоматически виноват, если что-то не так в ведомстве — это автоматически коррупция. На фоне необоснованных обвинений я с гордо поднятой головой ухожу в отставку, и совесть моя чиста". Учитывая, что он давно в публичной сфере, я не удивлюсь, если он такой выход себе придумал", — говорит Фокусу эксперт.

Сохранить репутацию

Политический эксперт Александр Кочетков отмечает в беседе с Фокусом, что Алексею Резникову стоило подать заявление об отстранении от должности на время расследования и содействовать следствию, если министр уверен, что обвинения в адрес ведомства необоснованные, а не устраивать шоу.

"Общество не волнуют исключительно зимние куртки, общество волнует ситуация в целом: как во время войны возникают такие не эффективные действия со стороны Минобороны. Есть системные претензии к ведомству относительно закупок, поставки вооружения", — говорит Фокусу Кочетков.

По мнению эксперта, подобное поведение чиновника наверняка вызвало удивление западных партнеров, которые ожидают, что глава оборонного ведомства — человек уравновешенный, действующий в рамках законов, а не работающий на публику.

Так как журналистские расследования не всегда базируются на неопровержимых доказательствах, министр мог сразу обнародовать факты, которые опровергают обвинения как в адрес ведомства, так и его главы. Если бы расследование довели до конца и установили, что фактов коррупционных правонарушений нет, журналисты без проблем извинились и опубликовали опровержения. Тем более, что подобные прецеденты были. Так Михаил Ткач извинился за историю с "российским паспортом" бывшего и.о. замминистра обороны Александра Лиева, когда выяснилось, что журналист ошибся. С точки зрения сохранения репутации для всех участников скандала, по словам Рейторовича, в этом случае все было сделано правильно.

Напомним, 28 августа председатель общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Евгений Грушовец заявил, что куртки, которые Минобороны заказывало в Турции, были зимними и действительно шились на турецких фабриках весной и летом 2022 года, а уже осенью поступили в ВСУ.

Глава антикоррупционного комитета Совета Анастасия Радина заявили, что в случае доказательства правоты Алексея Резникова она готова сдать мандат.