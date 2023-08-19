"Коли не вистачить сил та гумору": Резніков пояснив, коли піде у відставку (відео)

Зі слів міністра оборони, президент Володимир Зеленський знає про його бажання "читати лекції та займатись приватною практикою". Але наразі вони обговорюють лише питання війни.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що він піде у відставку у випадку, якщо таке рішення прийме президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив сказав в інтервʼю для 24 каналу.

На запитання журналістки, чи будуть назначати міністра оборони Олексія Резнікова послом у Велику Британію, він сказав, що рішення про відставку приймає президент України із затвердженням Верховної Ради або ж за особистим бажанням посадовця.

"Мене вже в лютому місяці чекали десь на іншій посаді. Я думаю, що рішення приймає президент, або прийму його я, якщо не буде сил і почуття гумору сміятися над тими людьми, які бажають моєї відставки", — сказав Резніков.

Він додав, що з президентом Зеленським вони обговорюють питання перемоги України, хоча сам він знає про плани та бажання Резнікова "читати лекції і займатися приватною практикою".

Також міністр оборони прокоментував свої ж слова, що він не проти очолити Міністерство юстиції. За його словами, це було вже давно. До того ж є міністр Малюська, який виконує свої завдання. Якщо йому запропонують погодитись стати послом Великої Британії, то Резніков каже, що не розуміє, для чого.

"Я бачив, які реформи можна було зробити для юридичного цеху в цілому. Це було давно, а зараз відбулася така перекваліфікація. Я вважаю, що у нас дуже хороший міністр Денис Малюська, ми дуже нормально співпрацюємо. Немає жодної підстави його заміняти", — пояснив Резніков.

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Нагадаємо, 1 серпня нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк казав, що у Верховній Раді активно обговорюють можливу ротацію міністра оборони.

Також нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджував, що Резнікова можуть призначити послом у Британію.