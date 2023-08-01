"Думка змінювалась вже тричі": у Раді припустили, хто може замінити Олексія Резнікова

Зі слів депутата Ярослава Железняка, у парламенті ще з минулого тижня циркулюють відповідні чутки. У Комітеті ВР з питань нацбезпеки розповіли, яких посадовців вважають можливими кандидатурами на заміну міністру Олексію Резнікову.

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У Верховній Раді активно обговорюють можливу ротацію міністра оборони України. Про це 1 серпня повідомив у соцмережах народний депутат Ярослав Железняк.

"Насправді на минулому тижні (який був пленарний) дуже активно циркулювали чутки про відставку пана (Олексія, — ред.) Резнікова. Навіть пару людей стверджували що це "100% вирішене питання" і "дивись сайт Президента — зараз побачиш". І про посла Великобританії теж", — розповів він.

Нардеп розповів, що не повірив у чутки, бо вони "звучали дивно". Він підкреслив, що минув тиждень, і кадрових змін не відбулося.

"Сьогодні теж чутки знову почали ходити. Чи правда це, чи ні, відверто — до наступного пленарного засідання ще 100500 разів думка може змінитися. Як вже було по цій позиції тричі до цього", — заявив Железняк.

Нардеп також навів слова свого колеги – секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка. Той в ефірі Radio NV зазначив, що в парламенті ходять чутки про можливих кандидатур на посаду голови Міноборони. Зокрема, Резнікова міг би замінити міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков або міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Також, зі слів Костенко, кандидатурами на заміну Резнікову вважають начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та заступника міністра оборони Олександра Павлюка. Однак чиновник зазначив, що вони обидва є військовими, тож для їхнього призначення на посаду необхідно буде вносити зміни в закон.

Коментар Романа Костенка

Нагадаємо, 1 серпня нардеп Олексій Гончаренко написав, що міністра оборони Олексія Резнікова можуть призначити послом України у Великій Британії. Він розповів, що про зняття Резнікова з посади очільника Міноборони в Офісі президента думають давно — з моменту скандалу з закупівлями продуктів за завищеними цінами.

Нагадаємо, у січні було опубліковане журналістське розслідування про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Зокрема, медійник з’ясував, що Міноборони замовило яйця за ціною 17 гривень за штуку, коли в супермаркетах вони продавались по 7 гривень.