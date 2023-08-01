"Мнение менялось уже трижды": в Раде предположили, кто может заменить Алексея Резникова

По словам депутата Ярослава Железняка, в парламенте еще с прошлой недели циркулируют соответствующие слухи. В Комитете ВР по вопросам нацбезопасности рассказали, каких чиновников считают возможными кандидатурами на замену министру Алексею Резникову.

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В Верховной Раде активно обсуждают возможную ротацию министра обороны Украины. Об этом 1 августа сообщил в соцсетях народный депутат Ярослав Железняк.

"На самом деле на прошлой неделе (которая была пленарная) очень активно циркулировали слухи об отставке господина (Алексея, — ред.) Резникова. Даже пару человек утверждали что это "100% решенный вопрос" и "смотри сайт Президента — сейчас увидишь". И про посла Великобритании тоже", — рассказал он.

Нардеп рассказал, что не поверил в слухи, потому что они "звучали странно". Он подчеркнул, что прошла неделя, и кадровых изменений не произошло.

"Сегодня тоже слухи снова начали ходить. Правда это или нет, откровенно — до следующего пленарного заседания еще 100500 раз мнение может измениться. Как уже было по этой позиции трижды до этого", — заявил Железняк.

Нардеп также привел слова своего коллеги — секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко. Тот в эфире Radio NV отметил, что в парламенте ходят слухи о возможных кандидатурах на должность главы Минобороны. В частности, Резникова мог бы заменить министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Также, по словам Костенко, кандидатурами на замену Резникову считают начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и заместителя министра обороны Александра Павлюка. Однако чиновник отметил, что они оба являются военными, поэтому для их назначения на должность необходимо будет вносить изменения в закон.

Комментарий Романа Костенко

Напомним, 1 августа нардеп Алексей Гончаренко написал, что министра обороны Алексея Резникова могут назначить послом Украины в Великобритании. Он рассказал, что о снятии Резникова с должности главы Минобороны в Офисе президента думают давно — с момента скандала с закупками продуктов по завышенным ценам.

Напомним, в январе было опубликовано журналистское расследование о закупке продуктов для армии по завышенным ценам. В частности, медийщик выяснил, что Минобороны заказало яйца по цене 17 гривен за штуку, когда в супермаркетах они продавались по 7 гривен.