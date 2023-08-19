"Когда не хватит сил и юмора": Резников объяснил, когда уйдет в отставку (видео)

По словам министра обороны, президент Владимир Зеленский знает о его желании "читать лекции и заниматься частной практикой". Но пока они обсуждают только вопросы войны.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что он уйдет в отставку в случае, если такое решение примет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил сказал в интервью для 24 канала.

На вопрос журналистки, будут ли назначать министра обороны Алексея Резникова послом в Великобританию, он сказал, что решение об отставке принимает президент Украины с утверждением Верховной Рады или по личному желанию чиновника.

"Меня уже в феврале месяце ждали где-то на другой должности. Я думаю, что решение принимает президент, или приму его я, если не будет сил и чувства юмора смеяться над теми людьми, которые желают моей отставки", — сказал Резников.

Он добавил, что с президентом Зеленским они обсуждают вопросы победы Украины, хотя сам он знает о планах и желании Резникова "читать лекции и заниматься частной практикой".

Также министр обороны прокомментировал свои же слова, что он не против возглавить Министерство юстиции. По его словам, это было уже давно. К тому же есть министр Малюська, который выполняет свои задачи. Если ему предложат согласиться стать послом Великобритании, то Резников говорит, что не понимает, для чего.

"Я видел, какие реформы можно было сделать для юридического цеха в целом. Это было давно, а сейчас произошла такая переквалификация. Я считаю, что у нас очень хороший министр Денис Малюська, мы очень нормально сотрудничаем. Нет никакого основания его заменять", — пояснил Резников.

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Напомним, 1 августа нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк говорил, что в Верховной Раде активно обсуждают возможную ротацию министра обороны.

Также нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждал, что Резникова могут назначить послом в Британию.