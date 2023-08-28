Макрон оценил вероятность участия Франции в войне в Украине (видео)

Париж не готов к обострению ситуации и пытается "избегать любой эскалации украинского конфликта", отметил глава государства.

Франция не рассматривает прямого участия в войне в Украине и исключает такую возможность. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на ежегодной конференции послов Франции.

По его словам, французские власти не заинтересованы в открытом противостоянии с Россией. Он считает, что Париж не готов к обострению ситуации и пытается "избегать любой эскалации украинского конфликта".

В то же время президент Франции отметил, что Европейский Союз оказывает наибольшую помощь нашему государству в гуманитарной и экономической сферах, а также в вопросах поставок оружия и различного вооружения. Также Макрон подчеркнул, что Россия ни в коем случае не должна одержать победу в этой войне.

Президент Франции 24 августа выразил надежду, что контрнаступление украинских Вооруженных сил будет успешным. По его словам, результат вернет Украину и Россию за стол переговоров. По словам президента Франции, Владимир Путин "способствует мировому беспорядку" своими действиями, но все может измениться и переговорный процесс начнется.

Эмманюэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин "способствует мировому беспорядку" своими действиями. Он обвинил его в том, что он сделал "глубокий разрыв, решив больше не соблюдать международные соглашения".

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский заявлял, что наступление идет несколько сложно и украинский народ должен быть терпеливым, если желает одержать победу. Положительным фактом является то, что украинская армия находится в фазе наступления, а не отступает. Он называл наступательные действия украинских войск сложными, но дающими результат, хотя это и достигается не так быстро.