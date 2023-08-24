"Вернет всех за стол переговоров": Макрон надеется на успешное контрнаступление ВСУ

По словам президента Франции, Владимир Путин "способствует мировому беспорядку" своими действиями, но все может измениться и переговорный процесс начнется.

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Президент Франции Эммануэль Макрон выражает надежду на то, что "контрнаступление Украины может обеспечить возвращение всех сторон к переговорному процессу". Об этом он заявил в интрвью изданию Le Point.

"Хорошими переговорами будут те переговоры, которых хотят украинцы", — сказал он Le Point.

Эммануэль Макрон заявил, что российский лидер Владимир Путин "способствует мировому беспорядку" своими действиями.

Макрон обвинил Путина в том, что он совершил "глубокий разрыв, решив больше не соблюдать международные соглашения".

Напомним, что в ISW отметили успехи Украины под Работино: украинская группа контрнаступления приближается ко второй линии российской обороны.

Также сообщалось, что накануне, 22 августа, американские военные исследователи отмечали, что у ВСУ есть возможность пройти минные поля. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отметили, что украинские защитники продвигаются в направлении Мелитополя.

А 7 августа Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление идет сложно и мы должны быть терпеливыми, если хотим победить. Положительным фактом является то, что украинская армия находится в фазе наступления, а не отступает.