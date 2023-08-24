"Поверне всіх за стіл переговорів": Макрон сподівається на успішний контрнаступ ЗСУ

За словами президента Франції, Володимир Путін "сприяє світовому безладу" своїми діями, але все може змінитися і переговорний процес почнеться.

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Президент Франції Еммануель Макрон висловлює надію на те, що "контрнаступ України може забезпечити повернення всіх сторін до переговорного процесу". Про це він заявив в інтерв'ю виданню Le Point.

"Хорошими переговорами будуть ті переговори, яких хочуть українці", — сказав він Le Point.

Еммануель Макрон заявив, що російський лідер Володимир Путін "сприяє світовому безладу" своїми діями.

Макрон звинуватив Путіна в тому, що він зробив "глибокий розрив, вирішивши більше не дотримуватися міжнародних угод".

Нагадаємо, що в ISW відзначили успіхи України під Работиним: українська група контрнаступу наближається до другої лінії російської оборони.

Також повідомлялося, що напередодні, 22 серпня, американські військові дослідники зазначали, що у ЗСУ є можливість пройти мінні поля. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, зазначили, що українські захисники просуваються в напрямку Мелітополя.

А 7 серпня Володимир Зеленський говорив, що контрнаступ іде складно і ми маємо бути терплячими, якщо хочемо перемогти. Позитивним фактом є те, що українська армія перебуває у фазі наступу, а не відступає.