"Поверне всіх за стіл переговорів": Макрон сподівається на успішний контрнаступ ЗСУ
За словами президента Франції, Володимир Путін "сприяє світовому безладу" своїми діями, але все може змінитися і переговорний процес почнеться.
Президент Франції Еммануель Макрон висловлює надію на те, що "контрнаступ України може забезпечити повернення всіх сторін до переговорного процесу". Про це він заявив в інтерв'ю виданню Le Point.
"Хорошими переговорами будуть ті переговори, яких хочуть українці", — сказав він Le Point.
Еммануель Макрон заявив, що російський лідер Володимир Путін "сприяє світовому безладу" своїми діями.
Макрон звинуватив Путіна в тому, що він зробив "глибокий розрив, вирішивши більше не дотримуватися міжнародних угод".
Нагадаємо, що в ISW відзначили успіхи України під Работиним: українська група контрнаступу наближається до другої лінії російської оборони.
Також повідомлялося, що напередодні, 22 серпня, американські військові дослідники зазначали, що у ЗСУ є можливість пройти мінні поля. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, зазначили, що українські захисники просуваються в напрямку Мелітополя.
А 7 серпня Володимир Зеленський говорив, що контрнаступ іде складно і ми маємо бути терплячими, якщо хочемо перемогти. Позитивним фактом є те, що українська армія перебуває у фазі наступу, а не відступає.