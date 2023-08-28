Вспоминал Крым и Хиросиму: СМИ стало известно, о чем говорили с Путиным Шольц и Макрон

Президент Франции и канцлер Германии общались по телефону с лидером страны-агрессора в 2022 году и пытались узнать о его намерениях. Уже на вторую неделю полномасштабной войны политики убедились, что их коллега из РФ — непредсказуем.

На девятый день после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины лидер Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обсуждали свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным. О содержании этого телефонного разговора говорится в материале издания Bild от 28 августа.

Немецкий канцлер поделился, что его беспокоит отсутствие жалоб со стороны главы Кремля на введенные Западом санкции.

"Не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул о санкциях", — сказал канцлер.

Макрон ответил, что в разговоре с ним жалоб на санкции также не звучало. Шольц рассказал, что Путин говорил о демилитаризации и денацификации Украины, а также просил признать Крым частью РФ.

"И независимость этих республик. Ничего нового, прямо говоря", — добавил чиновник.

Выяснилось, Шольц предлагал Путину совместную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, и тот назвал два условия.

"Во-первых, не должно быть причин для прекращения огня. Затем он просто говорил о нас троих: ты, я и он. Без Зеленского", — сказал немецкий политик Макрону.

Также Путин поделился с канцлером теориями заговора. В частности, что украинская делегация поехала в Польшу для того, чтобы получить указания от президента США. Описав эту идею, Шольц рассмеялся.

"Я думаю, что сейчас он очень настроен идти до конца. Нарратив и жестокость его телевизионного обращения, а также все инициативы, которые он сделал в переговорах с общественными организациями в России в течение последних нескольких часов, очень тревожат. Откровенно говоря", — отметил Макрон.

Для обоих политиков было понятно, что лидер РФ радикализировался и стал непредсказуемым.

В СМИ подчеркнули, что отношение Шольца и Макрона к разговорам с Путиным отличалось. Немецкий канцлер не разглашал их содержания и обещал брать трубку несмотря на все разногласия с Кремлем. В то же время французский президент обращался к главе страны-агрессора по имени и публиковал в 2022 году протоколы разговоров с ним.

Сообщается, что незадолго до начала полномасштабной войны Макрон просил Путина поделиться оценкой ситуации и собственными намерениями. Также он хотел убедить диктатора снова поговорить с президентом США Джо Байденом, однако надежды его не оправдались.

Также президент РФ якобы во время одного из разговоров с Макроном посоветовал коллеге представлять вместо боксерской груши Зеленского. Более того, он рассказывал, чему "научился" со сброса ядерной бомбы на Хиросиму в 1945 году.

"Не нужно атаковать большие города, чтобы победить", — заявил Путин.

Напомним, 21 августа канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Запад не планирует прилагать усилия для изменения режима в России. В то же время Владимир Путин, по словам немецкого политика, убежден в обратном.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "хорошими переговорами будут те переговоры, которых хотят украинцы". Президента РФ он раскритиковал за "содействие мировому беспорядку" и решение не придерживаться международных соглашений.