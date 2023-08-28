Россияне прячут корабли Черноморского флота "за поворотом Крыма", — Буданов
По словам главы ГУР, большее, что могут сделать корабли Черноморского флота РФ — пройти вдоль берега в бухту Севастополя, зарядиться новыми ракетами и вновь уйти.
Корабли Черноморского флота прячутся в юго-восточной части от Крыма. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "Радио Свобода".
"Там они находятся. Выходят, быстро производят ракетные залпы", — отметил руководитель разведведомства.
По словам Буданова, большее, что могут сделать российские корабли — пройти вдоль берега в бухту Севастополя, зарядиться новыми ракетами и вновь уйти.
Начальник ГУР пояснил, что российским кораблям ЧФ РФ просто некуда выйти. Прежде они находились в северной части Черного моря, откуда ушли, затем также ушли из западной части моря, а теперь просто "прячутся за углом, поворотом Крыма, юго-восточной частью".
В свою очередь, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что после августовских атак на Черноморский флот военные корабли РФ стараются держаться ближе к российскому побережью.
Ранее сообщалось, что Буданов рассказал, к чему приведет разрушение Крымского моста, и отметил, что затопление судов этому мало помешает.
Напомним, что партизаны запустили дрон и взорвали штаб "кадыровцев" в оккупированном Энергодаре. На место происшествия направили пожарные расчеты и кареты скорой. Местную оккупационную администрацию спешно эвакуировали.