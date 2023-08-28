"Только так победим": военный ВСУ оценил вероятность призыва всех мужчин (видео)

Украинский защитник Александр Матяш объяснил, что подавляющее большинство мужчин, которые сейчас на условно безопасной территории, будут привлечены в армию.

Все должны понять, что до каждого очередь воевать дойдет, поскольку только таким образом Украина сможет выстоять в борьбе за свое существование и одержать победу. В программе "Час: Online" с Марией Скибинской военнослужащий ВСУ Александр Матяш высказался по мобилизации в Украине.

Он отметил, что украинцы должны быть готовы к этому. По его словам, подавляющее большинство мужчин, которые сейчас на условно безопасной территории, будут привлечены в армию.

"Воевать будут все мужчины — если нет, то тогда мы проиграем...", — отметил защитник.

Матяш отметил, что к войне нужно относиться серьезно, поскольку она уже коснулась всех. Он также убежден, что эта война на длительное время.

"Мы несем огромные потери", — сообщил военный.

Защитник заявил, что это будет стоить украинскому народу большого количества человеческих жизней. Также боец обратил внимание на финансовый аспект вопроса, ведь боевые действия требуют постоянных ресурсов.

"Все равно эта война будет завершаться не поражением России, а переговорами", — считает Матяш.

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Усиление мобилизации в Украине: заявления депутатов Верховной Рады

В парламенте Украины объяснили вероятность усиления всеобщей мобилизации. В конце августа Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что воевать с россиянами пойдут все. По его словам, четвертая очередь мобилизации в Украине предусматривает, что в боевых действиях будут участвовать все мужчины, а сейчас в Украине идет вторая очередь мобилизации. Юристы считают, что усиление призыва противоречит действующему закону, но пополнить ряды ВСУ быстро можно полицейскими, работниками налоговой службы и ТЦК.

Мобилизация в Украине и в дальнейшем будет реализовываться якобы в обычном режиме. Впоследствии с таким заявлением выступил Федор Вениславский, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его словам, дополнительные меры по всеобщей мобилизации как будто не предусмотрены.

Напомним, в конце августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Украине вводят электронный документооборот с ТЦК. Это позволит обмениваться информацией без непосредственного участия раненых защитников.