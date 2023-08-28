"План не выполнен": Резников разъяснил, будет ли новая волна мобилизации в Украине

По словам министра обороны, установленный мобилизационный предел пока не обсуждается — ресурс еще есть.

Сегодня нет критического положения по части мобилизационного резерва: потому не нужно и объявлять новую волну. Такое заявление сделал 28 августа сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

"План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен, — цитируют министра информагентство. — Нам нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс".

Вместе с тем установленный мобилизационный предел пока обсуждаться не будет, отметил министр.

Напомним, что в ряде случаев мужчины могут отказаться от получения повестки в ТЦК. По словам юриста Сергея Савинского, один из таких случаев — когда данные указаны некорректно, например если упоминается о явке с вещами, но тип повестки этого не предусматривает.

Ранее сообщалось о том, что может быть, если проигнорировать повестку в почтовом ящике. Адвоката Андрей Межирицкий сказал, что повестки, которые бросают в почтовые ящики, не будут считаются врученными. По этой части, с его слов, существует широкая судебная практика.

Вместе с тем, сообщается об усилении темпов мобилизации в Украине и увеличении количество повесток.