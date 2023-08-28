Усиление темпов мобилизации в Украине: где увеличится количество повесток

В ТЦК якобы не поступали новые распоряжения об усилении всеобщей мобилизации, но все же такие меры вероятны, пишут журналисты.

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Сотрудники ТЦК и СП смогут вручать повестки на рабочих местах военнообязанных и предприятиях в случае ускорения темпов мобилизации в Украине. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

После недавнего заявления руководителя государства об усилении мобилизационных мероприятий в ТЦК якобы не поступали новые распоряжения. Не исключено, что это произойдет в ближайшее время.

В сообщении говорится и о том, где вручают повестки. Это касается в первую очередь оповещения на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных.

"Другие направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении источника из ТЦК.

Всеобщая мобилизация в Украине: заявления депутатов Верховной Рады

В парламенте объяснили вероятность усиления мобилизации. В конце августа Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что воевать пойдут все. По его словам, четвертая очередь мобилизации предусматривает, что в боевых действиях будут участвовать все мужчины, а сейчас в Украине идет вторая очередь мобилизации. Юристы считают, что усиление призыва противоречит действующему закону, но пополнить ряды ВСУ быстро можно полицейскими, работниками налоговой службы и ТЦК.

Мобилизация в Украине и в дальнейшем будет реализовываться якобы в обычном режиме. Впоследствии с таким заявлением выступил Федор Вениславский, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Дополнительные меры вроде бы не предусмотрены.

Напомним, 2 августа стало известно, кто может получить повестку в сентябре 2023 года. Действие военного положения в Украине продлили уже в восьмой раз, но правительство не вносило изменений или поправок в законодательство по мобилизации.