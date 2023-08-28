Посилення темпів мобілізації в Україні: де збільшиться кількість повісток

До ТЦК нібито не надходили нові розпорядження щодо посилення загальної мобілізації, але все ж такі заходи ймовірні, пишуть журналісти.

Related video

Співробітники ТЦК та СП зможуть вручати повістки на робочих місцях військовозобов'язаних та підприємствах у разі прискорення темпів мобілізації в Україні. Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела.

Після нещодавньої заяви керівника держави стосовно посилення мобілізаційних заходів до ТЦК нібито не надходили нові розпорядження. Не виключено, що це станеться найближчим часом.

У повідомленні йдеться й про те, де вручають повістки. Це стосується в першу чергу оповіщення на підприємствах, на робочих місцях військовозобов'язаних.

"Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення", – йдеться у повідомленні джерела з ТЦК.

Загальна мобілізація в Україні: заяви депутатів Верховної Ради

У парламенті пояснили ймовірність посилення мобілізації. Наприкінці серпня Єгор Черньов, заступник голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що воювати підуть усі. З його слів, четверта черга мобілізації передбачає, що у бойових діях братимуть участь усі чоловіки, а зараз в Україні йде друга черга мобілізації. Юристи вважають, що посилення призову суперечить чинному закону, але поповнити лави ЗСУ швидко можна поліцейськими, працівниками податкової служби та ТЦК.

Мобілізація в Україні й надалі реалізовуватиметься нібито у звичному режимі. Згодом з такою заявою виступив Федір Веніславський, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Додаткових заходів наче не передбачено.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, хто може отримати повістку у вересні 2023 року. Дію воєнного стану в Україні подовжили вже увосьме, але уряд не вносив змін чи правок до законодавства стосовно мобілізації.