"Украина это может": Зеленский анонсировал наращивание производства оружия (видео)

По словам украинского лидера, у нашей страны уже есть необходимое финансирование для того, чтобы увеличить производство военной техники.

Украинские оборонные компании увеличивают свои объемы производства оружия. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 28 августа.

Президент сообщил, что провел совещание с представителями Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, "Укроборонпрома" и руководителями отечественных компаний по производству вооружений.

"Пушки, сделанные в Украине. Снаряды, сделанные в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объем производства. Украина это может. Финансирование есть", — сообщил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, украинская оборонная промышленность будет давать больший результат.

Украинский лидер также распорядился предоставить к следующему заседанию Ставки программу подготовки к применению новых боевых самолетов. Президент отметил, что политические аспекты уже решены.

"Ключевое теперь – это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 28 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина выйдет на массовое производство дронов до конца 2023 года. По его словам, сегодня в стране допущены к эксплуатации около 30 экземпляров беспилотников от разных производителей.

Ранее, 18 августа, мы писали о том, что украинская компания Inguar Defence начала производство прототипа бронемашины Inguar. Бронеавтомобиль разрабатывается по стандартам НАТО и имеет колесную формулу 4х4, дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом ДШК и шесть гранатометных систем для дымовых гранат.