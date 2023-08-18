В Украине начали производство прототипа бронемашины Inguar (фото)
Этот бронеавтомобиль разрабатывается по стандартам НАТО. Он может иметь колесную формулу 4х4 или 6х6.
Украинская компания Inguar Defence начала производство прототипа бронемашины Inguar. На своей странице в Facebook компания опубликовала соответствующие фотографии.
"Время создавать и строить. Лоскут за лоскутом. Каждый на своем месте. Потому что, кому как не нам", — говорилось в сообщении.
Бронемашина Inguar: что известно
Бронеавтомобиль Inguar класса MRAP разрабатывается по стандартам НАТО и имеет колесную формулу 4х4, дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом ДШК. Кроме этого, для маскировки позиции машина имеет шесть гранатометных систем для дымовых гранат.
В компании рассказали, что на Inguar могут установить боевой модуль с пушкой 30-мм и модуль с двумя противотанковыми комплексами "Амулет" от предприятия "Луч".
Тогда как бронемашина с колесной формулой 6х6 может иметь реактивные пусковые установки калибра 122 мм и пусковые для ракет Brimstone. В частности, эта пусковая установка применять четыре ракеты, сообщили в Inguar Defence.
Напомним, в октябре 2022 года украинские бойцы из 138-го центра спецназначения провели предварительные заводские испытания опытного образца двухместного багги Inguar 1. В частности, он имеет 230 лошадиных сил, 500 Нм крутящего момента, независимую подвеску и вес в тысячу килограммов. Максимальная скорость машины — 120 километров в час.