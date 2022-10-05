Бойцы ССО тестируют новый двухместный багги "Ингуар 1" (фото)

Машина имеет 230 лошадиных сил на 1000 кг веса, что делает багги легким и проходимым.

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Украинские бойцы из 138-го центра спецназначения провели предварительные заводские испытания опытного образца двухместного багги. Об этом сообщает компания Inguar.

Компания Inguar тестирует двухместнный багии Ингуар 1 вместе с 138 центром специального назначения. Опытный образец двухместного баги имеет 230 лошадиных сил, 500 Нм крутящего момента, независимую подвеску и вес в 1000 кг. Все это вкупе дает впечатляющую динамику для двухместной машины.

Максимальная скорость машины составляет 120 км/ч. Как отмечают в Defence Blog, багги можно оснастить пулеметом М2 Browning или противотанковым оружием. Машина разработана для мобильных и быстрых операций Сил спецопераций.

Добавим, что основная специализация 138-го центра Спецназначения — это противодействие диверсиям и террористическим актам.

Напомним, украинские волонтеры построили 30 внедорожных багги для ВСУ. VOLS отличается простотой и дешевизной, а также высокой проходимостью.

Ранее волонтеры разработали недорогой трехместный внедорожник "Мангуст" на агрегатах ВАЗ-2108. Его несложно ремонтировать в полевых условиях.