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Военный Фокус Российско-украинская война

Бойцы ССО тестируют новый двухместный багги "Ингуар 1" (фото)

багги для ССО
Багги весит всего 1000 кг

Машина имеет 230 лошадиных сил на 1000 кг веса, что делает багги легким и проходимым.

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Украинские бойцы из 138-го центра спецназначения провели предварительные заводские испытания опытного образца двухместного багги. Об этом сообщает компания Inguar.

Компания Inguar тестирует двухместнный багии Ингуар 1 вместе с 138 центром специального назначения. Опытный образец двухместного баги имеет 230 лошадиных сил, 500 Нм крутящего момента, независимую подвеску и вес в 1000 кг. Все это вкупе дает впечатляющую динамику для двухместной машины.

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Максимальная скорость машины составляет 120 км/ч. Как отмечают в Defence Blog, багги можно оснастить пулеметом М2 Browning или противотанковым оружием. Машина разработана для мобильных и быстрых операций Сил спецопераций.

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Добавим, что основная специализация 138-го центра Спецназначения — это противодействие диверсиям и террористическим актам.

Напомним, украинские волонтеры построили 30 внедорожных багги для ВСУ. VOLS отличается простотой и дешевизной, а также высокой проходимостью.

Ранее волонтеры разработали недорогой трехместный внедорожник "Мангуст" на агрегатах ВАЗ-2108. Его несложно ремонтировать в полевых условиях.