Бійці ССО тестують новий двомісний багі "Інгуар 1" (фото)

Машина має 230 кінських сил на 1 000 кг ваги, що робить багі легким і прохідним.

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Українські бійці із 138-го центру спецпризначення провели попередні заводські випробування досвідченого зразка двомісного багі. Про це повідомляє компанія Inguar.

Компанія Inguar тестує двомісний багі Інгуар 1 разом зі 138 центром спеціального призначення. Досвідчений зразок двомісного багі має 230 кінських сил, 500 Нм крутного моменту, незалежну підвіску і вагу 1 000 кг. Все це разом дає разючу динаміку для двомісної машини.

Максимальна швидкість машини складає 120 км/год. Як зазначають у Defence Blog, багі можна оснастити кулеметом М2 Browning або протитанковою зброєю. Машина розроблена для мобільних і швидких операцій Сил спецоперацій.

Додамо, що основна спеціалізація 138-го центру Спецпризначення — це протидія диверсіям і терористичним актам.

Нагадаємо, українські волонтери збудували 30 позашляхових багі для ЗСУ. VOLS відрізняється простотою і дешевизною, а також високою прохідністю.

Раніше волонтери розробили недорогий тримісний позашляховик Мангуст на агрегатах ВАЗ-2108. Його нескладно ремонтувати у польових умовах.