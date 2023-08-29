У РФ практически нет шансов восстановить свое наступление из-за нехватки пехоты, — ISW

По информации аналитиков, для усиления слабых позиций фронта противник использует воздушно-десантные подразделения, но это не мешает ВСУ продвигаться вперед.

Из-за того, что у российских оккупантов недостаточно пехоты, они в ближайшее время не смогут возобновить свои наступательные операции. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 28 августа.

По словам аналитиком, ситуация у Российской Федерации достаточно неприятная для них, ведь для восстановления именно "широкомасштабных" наступательных операций нужна пехота, которой нет у противника.

В связи с этим российское командование продолжает растрачивать элитные подразделения воздушно-десантных войск и ставит их для защиты уязвимых позиций фронта, куда продвигаются украинцы в ходе своего контрнаступления.

Отдельно было отмечено, что населенный пункт Работино в Запорожской области действительно был освобожден и ВСУ двигаются дальше. Также есть определенные успехи в районе Бахмута в Донецкой области.

Тактика россиян с элитными подразделениями уже давно известна и аналитики неоднократно об этом сообщали. Их ставят для того, чтобы усилить некоторые линии фронта, которые в опасности.

Также американские аналитики добавили, что подразделения ВДВ используются в качестве наступательных и оборонительных сил, в результате чего это приводит к их деградации.

"Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность России поддерживать сложные оборонительные операции. Кроме того, почти наверняка сорвет российские намерения возобновить широкомасштабные наступательные операции, которые в основном полагались на относительно элитную пехоту, которой в России сейчас не хватает", — продолжили в ISW.

Несколькими днями ранее сообщалось, что США могут отправить в Украину кассетные боеприпасы большей дальности. В Вашингтоне полагают, что в следующем году боевые действия в Украине продолжатся.