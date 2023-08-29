Планируют призвать 30 тысяч человек: оккупанты готовятся к мобилизации в Крыму

Повестки гражданам будут раздавать в сопровождении правоохранителей и бойцов росгвардии. Больше всего будут охотиться на "уклонистов".

В оккупированном Крыму россияне планируют мобилизовать до 30 тысяч человек и призвать до 10 тысяч срочников. Об этом сообщает Представительство Президента в АРК.

"Оккупационная администрация открывает мобилизационные пункты прямо на центральной набережной. Один из них уже активно "работает" в Алуште. Это связано с тем, что россияне готовят новую волну мобилизации в оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Севастопольском военкомате захватчики проводят совещания и инструктажи, а повестки гражданам будут раздавать в сопровождении правоохранителей и бойцов Росгвардии. Больше всего будут охотиться на "уклонистов". Планируют мобилизовать до 30 тысяч человек и призвать до 10 тысяч срочников.

На полуострове инструкторы-волонтеры проводят курсы военной подготовки. Занятия проводят в полевых условиях, задачи формулируют с учетом "опыта" войны против Украины. В Феодосии такие курсы уже посетило более сотни человек в возрасте от 12 до 60 лет.

"Оккупанты ищут все возможные формы привлечения жителей оккупированного Крыма к участию в войне против Украины. Так, Путин подписал указ, согласно которому "оперативный штаб" оккупированного Крыма сможет "координировать" работу воинских частей, а также привлекать граждан к "охране и борьбе с диверсантами на добровольной основе". Это еще один насильственный способ, которые придумали оккупанты, чтобы завербовать жителей Крыма в ряды ВС РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, что в сети появились новые спутниковые фото с мыса Тарханкут в Крыму, где Силы обороны Украины 23 августа уничтожили российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что в ГУР рассказали о двух "праздничных" спецоперациях. После полученных поздравлений тела оккупантов вывозили "Уралами", а уцелевших доставляли в госпитали.