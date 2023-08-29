"Мы вас похороним": Медведев отреагировал на разрешение Украине наносить удары по Крыму
В своем заявлении политик цитирует Библию, Хрущева и Ленина, угрожает очередным "апокалипсисом", пишет на латыни и едва не объявляет войну НАТО.
Экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные партнеры Украины достигли консенсуса относительно возможности ударов ВСУ по Крыму. Мысли об очередном "апокалипсисе" Медведев изложил в своем телеграм-канале.
"Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, например в Крыму. Если это правда, это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. Рафинированный casus belli и для России возможность действовать в рамкахjus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Пророчества Апокалипсиса все ближе", — написал он.
Далее Медведев начал цитировать отрывки из Библии, Ленина и даже Хрущева:
- "В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них" (Откровение. 9:6);
- "Нас помнят, пока мы мешаем другим" (В.И.Ленин).
- "Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним" (Н.С.Хрущев).
Напомним, что 28 августа советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что позиция западный партнеров Украины изменилась. В прошлом году они категорически возражали относительно атак по позиция ВС РФ в Крыму, то в этом году есть полное согласие относительно этого — уничтожать все российское в Крыму.
Ранее сообщалось, что Абхазия назвала ложью заявления Медведева о желании войти в состав РФ. В Совбезе самопровозглашенной республики заявили, что политические силы Абхазии "выступают за близкие и союзнические отношения с Россией", но не за то, чтобы стать одним из ее субъектов.