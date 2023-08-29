Компания Бубки заключила новые договоры с оккупантами и поставляет топливо на Донбасс,- Bihus.Info

По словам журналистов, Сергей Бубка, несмотря на открытые уголовные производства и общественный резонанс, до сих пор остается членом Национального олимпийского комитета. Российский налоговый номер чиновника пока активен — он был выдан в оккупированном Крыму.

Российские компании Героя Украины, олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом и члена Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки заключили новые контракты с оккупантами несмотря на недавно открытое уголовное производство по подозрению в пособничестве государству-агрессору. Об этом пишет Bihus.Info.

"Российские компании, которыми по официальным документам он владеет вместе с братом, заключают новые контракты с оккупантами", — пишет издание.

Полтора месяца назад издание Bihus.Info рассказывало, что семейная компания Сергея Бубки и его брата Василия — "Фирма Монблан" во время полномасштабной войны РФ против Украины официально зарегистрировалась в России и начала официально сотрудничать с оккупантами.

Тогда журналисты нашли 3 контракта на сумму более 800 тысяч рублей. За эти средства компания Бубки продавала топливо из России в оккупированную Донетчину — точнее продала талоны на топливо, которые можно использовать на заправках "Монблана", которые действуют на оккупированных РФ территориях Донетчины.

После обнародования этой информации СБУ открыла уголовное производство. Сам Бубка это до сих пор официально никак не прокомментировал, а министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, сообщил, что имел разговор с Бубкой: "Бубка Сергей Назарович ответил, что он готовит иск в суд, будет защищать свою честь".

Новые контракты фирмы Бубки

Журналисты Bihus.Info сообщили, что на их официальный запрос ответа от Бубки не поступило, зато его российские компании продолжили сотрудничать с оккупантами и заключили 2 новых контракта.

"27 июля уже упомянутая нами "Фирма Монблан" заключила сделку еще на 73 тысячи рублей. За эти деньги компания продает топливо так называемому казначейству так называемой "днр". Схема такая, как и в предыдущих контрактах: продают талоны, которые можно использовать на заправках "Монблана", — пишет Bihus.Info.

Еще один новый контракт с компанией в РФ, совладельцами которой являются Сергей Бубка и его брат, "Спортивный клуб Сергея Бубки", 3 июля был заключен контракт с так называемым медицинским отделом "министерства внутренних дел" так называемой "ДНР" на сумму 2 тысяч 250 рублей. За эти деньги "Спортивный клуб Сергея Бубки" должен поставить оккупантам резиновые клише для печати.

Также журналисты отмечают, что российский налоговый номер Сергея Бубки по состоянию на сейчас активен, и он был выдан в Крыму, в Евпатории.

Журналисты отметили, что несмотря на открытые уголовные производства и общественный резонанс, Сергей Бубка до сих пор остается членом Национального олимпийского комитета.

"В ответ на запрос Bihus.Info в НОК отметили, что не могут исключить Бубку из организации, поскольку он является членом Международного олимпийского комитета: "Согласно Олимпийской хартии и Уставу НОК Бубка С.Н. как член МОК должен быть включен в состав членов НОК и Исполкома НОК", — пишет издание.

Напомним, что СБУ начала досудебное расследование о связях компании Сергея Бубки с РФ. На втором году войны предприятие, принадлежащее экс-легкоатлету, заключило контракты на поставку топлива стране-агрессору на сумму 320 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам, которые находятся в РФ и молчат о войне в Украине, не место в составе украинских сборных.