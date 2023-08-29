Южная Корея впервые заказала 150 танков K2 с собственной системой активной защиты

Всего потребности Вооруженных сил Кореи оцениваются в 600 танков. С новой партией их количество достигнет 410 единиц.

Правительство Южной Кореи одобрило производство 150 танков K2 Black Panther для собственных вооруженных сил. Об этом сообщает Younhap.

Танки построят для повышения готовности военных противостоять угрозам врага. Стоимость 150 K2 для бюджета составит 1,46 млрд долларов США. Машины будут изготавливать в течение 5 лет.

"Приобретя дополнительные танки К2 в рамках проекта мы ожидаем, что они внесут значительный вклад в повышение возможностей маневренного корпуса вести наступательную маневренную войну", — заявили в Агентстве оборонных закупок DAPA.

Пока неизвестно, сколько танков K2 будут иметь комплекс активной защиты (КАЗ) отечественного производства, а также дистанционную станцию вооружения (RWS). Сам КАЗ создали еще несколько лет назад, но не интегрировали в танки из-за высокой стоимости.

Комплекс активной защиты в танке K2

Для Южной Кореи это уже будет 4 этап массового производства. Первая партия составляла 100 единиц, вторая — 106, а третья — 54. Общее количество Black Panther в армии достигнет 410 единиц. Всего потребности Вооруженных сил оцениваются в 600 танков.

В отличие от большинства западных танков K2 имеет автомат заряжания, а потому количество членов экипажа составляет 3 бойца. На танках по типу Leopard, Abrams, C1 Ariete экипаж состоит из 4 военных, потому что нужен отдельный заряжающий.

Напомним, 14 августа Польша показала на параде 200 единиц техники, среди которых южнокорейские танки K2.

26 июля СМИ писали, что Южная Корея предлагает свои танки К2 для Румынии, что нарушить монополию Abrams .