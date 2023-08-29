ВС РФ сконцентрировали на Бахмутском направлении 120 тысяч воинов, — боец ВСУ (видео)

По словам военнослужащего, на этом участке фронта россияне не могут осуществить эффективные контрнаступательные действия, и это результат эффективной работы украинской пехоты.

На Бахмутском направлении российские оккупанты сконцентрировали более 120 тысяч бойцов, и здесь продолжается этап позиционной войны. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал военнослужащий ВСУ Степан Барна.

"Россияне имеют большой человеческий ресурс, они имеют возможность осуществлять ротации личного состава. Это происходит на Бахмутском направлении и это чувствуется. Если притихают обстрелы наших позиций, то мы чувствуем, что происходит перетаскивание техники. Только на нашем направлении сконцентрировано большое количество группировки врага — около 120 тыс. человек", — сказал он.

Он добавил, что на этом участке фронта российские оккупанты не могут проводить эффективные наступательные действия, и в этом заслуга украинской пехоты.

"Наша пехота глубоко окопалась и крепко держит позиции. Происходит этап позиционной войны. Окопы с обеих сторон, а между ними заминированная территория. Силы обороны не дают возможности продвигаться оккупантам вглубь украинской территории. Происходят успешные штурмовые действия, инициированные ВСУ. Враг обстреливает украинские позиции авиацией, ствольной артиллерией, но инициатива на нашей стороне, — сказал Степан Барна.

Напомним, что на Бахмутском направлении ВСУ вытеснили российских военных на восток от Клещеевки и в центре села. Кроме этого, украинские бойцы продолжают продвигаться вдоль южного фланга Бахмута.

Ранее сообщалось, что 27 августа экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что в районе Бахмута ВСУ вытесняют врага с позиций, и продвигаются на юг от города и не дают врагу создать прочную оборону.