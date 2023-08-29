Военные учения ОДКБ: в Беларусь прибыл новый эшелон ВС РФ (фото)

Учения ОДКБ состоятся в Беларуси с 1 по 6 сентября. В Брест прибыло уже два эшелона российских военнослужащих.

В Беларусь прибыл еще один эшелон Вооруженных сил Российской Федерации, который примет участие в учениях ОДКБ. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"Сегодня в районе 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что российские военные будут участвовать в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023".

С 1 по 6 сентября на территории Беларуси будут проходить учения:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с совместным формированием РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

В мониторинговой группе отметили, что в Брест прибыл уже второй эшелон Вооруженных сил РФ. Первый прибыл вечером 18 августа.

Учения ОДКБ в Беларуси

15 мая 1992 года Договор о коллективной безопасности или "Ташкентский пакт", "Ташкентский договор" подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Позже Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули организацию. Сейчас ОДКБ насчитывает 6 членов — Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Беларусь.

Напомним, 29 сентября командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что учения ОДКБ, которое начнется 1 сентября в Беларуси, может быть использовано как легитимизация наращивания военного присутствия.

25 августа президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что западным странам не нужно переживать за предстоящие военные учения ОДКБ.