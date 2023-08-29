Бойцы 14 бригады уничтожили САУ "Мста-С" на Харьковщине, — нардеп (видео)

В результате попадания в российской 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" сдетонировал боекомплект.

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 152-мм 2С19 САУ "Мста-С". Об этом в Telegram сообщил Юрий Мысягин, заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По его словам, происшествие произошло к югу от населенного пункта Новая Тарасовка. Село расположено на территории Харьковской области.

"Отминусовали российскую 152-мм 2С19 САУ "Мста-С", которая очень ярко закончила свой военный путь в Украине", — говорится в заметке.

Уничтожение артиллерии россиян летом 2023 года

Аэроразведчик с позывным "Вялый" помог артиллеристам в уничтожении вражеской гаубицы "Мста-Б". Операция проходила в районе Бахмута в Донецкой области.

Гаубицу 2А65 "Мста-Б 4 июня уничтожили бойцы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Российские оккупанты установили ее среди густой растительности, надеясь, что зеленая густая растительность спрячет установку.

В конце августа ВСУ под Бахмутом уничтожили 3 артустановки россиян и 4 пушки. Аэроразведчики ВСУ мониторили ситуацию и обнаружили вражеское вооружение в Донецкой области. По нему метко отработала украинская артиллерия.

Напомним, 23 августа на мысе Тарханкут в Крыму, кроме комплекса "Бастион", была уничтожена редкая РЛС "Подлет". В районе населенного пункта Еленовка прозвучало около 7 взрывов. Журналисты предполагают, что Силы обороны провели крайне сложную и скоординированную операцию. Станция РЛС "Подлет-К1" разработана для поиска низколетальных целей. После идентификации координаты воздушной мишени передаются на ЗРК С-300, С-400 и другие российские ракетные комплексы.