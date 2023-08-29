НОАК тестирует модернизированные J-11B: какие улучшения получил китайский самолет (видео)

Предполагается, что модернизированная версия истребителя оснащена радаром AESA, что позволяет применять более мощные ракеты PL-10 и PL-15.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учебные полеты двух групп самолетов J-11B разных модификаций: две машины в старой конфигурации с носовой частью в черной окраске, а две других в новой с серым носом. Как сообщили 29 августа обозреватели Defence Mirror, вариант самолета с серым носом оснащен современными радарами и способен нести более мощное вооружение.

Предполагается, что модернизированный J-11B (версия Су-27) оснащен радаром с активной электронной сканирующей решеткой (AESA), что значительно улучшает его ситуационную осведомленность и позволяет нести более мощные боевые ракеты малой дальности PL-10 и ракеты большой дальности PL-15. По мнению экспертов, то делает истребитель четвертого поколения близким к истребителю поколения 4+.

В ходе учений обе группы провели имитацию воздушного боя, выполняя атаки на участок противника, чередуя атаку и оборону. По окончании первого этапа самолеты проходили техническое обслуживание и дозаправку, после чего возвращались для выполнения очередного боевого вылета.

Сообщается, что особенностью этих учений было то, что они проводились на аэродроме, расположенном на островке. Для них характерны быстро меняющаяся погода, опасные условия из-за птиц, а также отсутствие ориентиров при полетах над морем.

"Недавние учения показали, что модернизированная версия J-11B теперь может действовать на островках в Южно-Китайском море", — говорится в публикации.

Напомним, японские летчики на F-35 впервые совершили международный полет после окончания Второй мировой войны. 28 августа два самолета вылетели из японской авиабазы и приземлились на территории Австралии.