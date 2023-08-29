"Все погибли": под Челябинском разбился вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ (видео, карта)

В России упал советский вертолет, который принадлежал авиаотряду ФСБ. Губернатор Алексей Текслер подтвердил, что никто из трех членов экипажа не выжил.

В Челябинской области РФ упал советский вертолет Ми-8. Об этом 29 августа сообщили в местном медиа "Наш Челябинск".

"На борту были четыре человека. Предварительно все погибли", — указано в публикации.

Позже авторы контента поделились видео с места событий. На нем видно, как от места вероятной катастрофы отлетает другой вертолет.

Однако впоследствии в медиа "112" проинформировали, что членов экипажа было трое. Также стало известно место падения вертолета. Происшествие произошло вблизи поселка Прудный в Челябинской области.

"По словам очевидцев, перед тем, как упасть, вертолет сильно болтало из стороны в сторону, а потом он камнем пошел вниз", — говорится в посте.

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Под Челябинском разбился Ми-8: вертолет принадлежал ФСБ РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил произошедшее и выразил соболезнования близким погибших. По его словам, вертолет принадлежал российской спецслужбе.

"Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие", — написал Текслер.

Также чиновник подтвердил гибель трех человек. Он уточнил, что падение произошло вблизи поселка Красное поле. Населенный пункт находится в том же районе, что и Прудный.

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Напомним, в ночь на 29 августа РФ атаковали беспилотники. Во вражеском Минобороны заявили, что дроны были сбиты в Белгородской и Тульской областях. Традиционно Россия обвинила в попытке ударов Украину.

27 августа стало известно, что в результате атаки БПЛА в Белгородской области якобы погиб подполковник полиции. По данным медиа, беспилотник сбросил взрывчатку на земельный участок, где правоохранитель косил газон. В ударе также обвинили Украину.

В ночь на 28 августа БПЛА атаковали Москву. Столичные аэропорты не принимали самолеты и не совершали вылеты пассажирских рейсов, и заработали уже ближе к утру. Мэр Сергей Собянин рассказал, что российская ПВО успешно ликвидировала беспилотник и никто не пострадал.