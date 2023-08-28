Сбросил боеприпас: дрон убил подполковника полиции в Белгородской области, — росСМИ

По данным медиа, замначальника одного из отделов УЭБиПК косил газон в свой выходной, когда его атаковал БПЛА. Губернатор региона также заявил о гибели человека в результате взрыва.

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В воскресенье, 27 августа в российском селе Щетиновка Белгородской области подполковник полиции якобы погиб в результате атаки неизвестного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило российское медиа Baza вечером того же дня, ссылаясь на собственные источники.

По данным средства массовой информации, дрон скинул боеприпас на один из земельных участков в Щетиновке, где в это время находился Алексей Ч., подполковник российской полиции и замначальника одного из отделов регионального УЭБиПК (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) — он косил газон в свой выходной день. Характер полученных травм не уточняется. Baza уверяет, что налет совершил украинский беспилотник.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал о том, что боеприпасов было два и атаковал дрон Щетиновку еще в субботу, 26 августа.

"В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. В результате взрыва один человек погиб — мирный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал он.

Идет ли речь в сообщении губернатора о погибшем заместителе начальника УЭБиПК или о ком то другом — пока неизвестно. Пресс-служба профильного министерства не делала никаких официальных заявлений по поводу этого инцидента. Кроме того ни СМИ, ни губернатор области не сообщили о том, какой модели был беспилотник, атаковавший населенный пункт.

Отметим, что село Щетиновка расположено неподалеку российско-украинской границы. В этом месте Белгородская область РФ примыкает к Харьковской области Украины.

РосСМИ пишут о том, что в Щетиновке, соседствующей с Харьковской областью, после атаки БПЛА погиб полицейский Фото: Скриншот

Напомним, несколько ранее дрон-бомбардировщик атаковал зерновой комбинат в Курской области. Предприятие в поселке Теткино подверглось налету спустя два дня после ударов Shahed по складам с зерном в Украине.

А 18 августа в Подмосковье заметили "стаю" беспилотников. По данным Telegram-каналов, неопознанные объекты удалось зафиксировать над Серпуховым. РосСМИ, в свою очередь, утверждали, что информация о "стае беспилотников" является фейком, а в небе над Подмосковьем якобы кружили легкомоторные самолеты.