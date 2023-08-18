Дрон-бомбардировщик атаковал зерновой комбинат в Курской области, — росСМИ

Предприятие в поселке Теткино подверглось налету спустя два дня после ударов Shahed по складам с зерном в Украине.

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Украинский беспилотник атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области России. Об этом сообщило российское медиа SHOT в своем Telegram-канале в пятницу, 18 августа.

По информации средства массовой информации, атака на Курскую область произошла в 14:00. Тогда боевой беспилотный летательный аппарат прилетел в поселок Теткино Глушковского района и сбросил на землю неустановленный боеприпас. Он упал на территории местного зернового комбината. В результате взрыва боеприпаса люди не пострадали.

Отметим, что официальных сообщений по поводу этой атаки беспилотника в РФ не было. Губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале написал только о том, что в Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили дрон-камикадзе. Сдетонировать, по словам чиновника, он не успел.

Напомним, ночью 16 августа российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, главной целью оккупантов снова были портовая и зерновая инфраструктура на юге региона.

А 18 августа в Подмосковье заметили "стаю" беспилотников. По данным Telegram-каналов, неопознанные объекты удалось зафиксировать над Серпуховым. РосСМИ, в свою очередь, утверждают, что информация о "стае беспилотников" является фейком, а в небе над Подмосковьем якобы кружат легкомоторные самолеты.