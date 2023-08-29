"Щит стражей Велаята": Иран провел масштабные учения по радиоэлектронной борьбе (фото)

Иранские военные отметили, что в ходе учений были отработаны различные тактические приемы, включая выявление радиосвязи и каналов передачи данных, вывод из строя радарных систем противника и проведение групповых ударных операций.

В Иране 26 августа стартовали крупнейшие военные учения "Щит стражей Велаята 1402" с применением различных типов средств РЭБ, радиолокации, беспилотных, кибер- и космических систем, в которых были задействованы подразделения ВМС, ВВС и сухопутных войск страны. Об этом сообщили обозреватели издания Tehran Times.

Во время учений в пустынном районе в центре страны были задействованы радары, беспилотники, малые летательные аппараты и другая военная техника иранского производства.

"В ходе учений проверялась работоспособность и эффективность систем радиоэлектронной борьбы Тегерана, как стационарных, так и мобильных, наземных и воздушных, против сложных угроз", — говорится в публикации.

Иранские военачальники на полигоне

Иранская система РЭБ Cobra V8 на базе российской "Красухи-4"

Также сообщается, что были отработаны различные тактические приемы, включая выявление радиосвязи и каналов передачи данных, вывод из строя радарных систем противника и проведение групповых ударных операций.

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РЛС Najm-804

Было отмечено, что хотя подробности об имитации вражеских самолетов не разглашаются, заместитель начальника управления координации действий армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что более 95% целей учений были успешно достигнуты. Иранский военачальник добавил, что все примененные стратегии отражают "большой прогресс" Ирана в области радиоэлектронной борьбы.

Он заверил, что страна полностью готова к противостоянию любым угрозам, но подчеркнул, что Иран не будет предпринимать агрессивных действий против других стран, а эти возможности носят якобы оборонительный характер.

Напомним, иранские военные инженеры представили новый зенитно-ракетный комплекс Sayyad, который сможет обнаруживать цели в радиусе 180 км. Согласно заявленным характеристикам, новый ЗРК способен отслеживать 24 цели на расстоянии 180 км, а поражать одновременно до 12 угроз в радиусе 120 км.