В Иране показали новый ЗРК Tactical Sayyad: сможет перехватывать одновременно 12 целей

Утверждается, что новейший комплекс сможет поражать цели в радиусе 120 км. Дебютировала разработка на выставке в России.

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Иранский оборонный комплекс представил новый зенитно-ракетный комплекс Sayyad, который сможет обнаруживать цели в радиусе 180 км. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Заместитель министра обороны Ирана по вопросам исследований и промышленности Афшин Надери Шариф заявил изданию, что Sayyad является комплексом среднего радиуса действия. По сравнению с системами ПВО "Хордад-3" и "Хордад-15", Sayyad имеет систему самозащиты. Как именно она работает Шариф не уточнил, однако добавил, что система ПВО имеет в одной из шахт определенное оружие, которое делает ее вне угрозы на малых высотах.

Также замминистра заявил, что Sayyad маневренный комплекс, потому что в машину встроены радар и пусковые. Заявленные характеристики вооружения: комплекс сможет отслеживать 24 цели на расстоянии 180 км, а поражать одновременно до 12 угроз в радиусе 120 км. Впервые установку показали в РФ на выставке "Армия-2023". Поэтому утверждается, что раз ЗРК показали заграницей, то это означает, что она прошла все испытания и поступила на вооружение.

Напомним, 28 августа СМИ писали, что Израиль запустит лазерную ПВО первой в мире, чтобы сбивать иранские дроны. Планируется достичь за несколько лет лазерную защиту на территории всей страны.

23 августа аналитики сообщали, что КСИР официально получил на вооружение два типа баллистических ракет "Хорремшехр" и "Хадж Касем". Они будут нацелены против Израиля.