На Киевщине разоблачили взяточников из ТЦК и ВВК, которые получили от уклонистов 10 млн грн (фото)

Группа сообщников помогала мужчинам незаконно сниматься с воинского учета. Правоохранители обнаружили минимум 50 человек, от которых фигуранты получили получили около 10 млн грн.

В СБУ сообщили о разоблачении группы злоумышленников, которые помогали сняться с воинского учета годным к службе мужчинам. Среди членов группы — районный военком и глава врачебной комиссии. Сообщники успели "заработать" 10 млн грн. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно данным расследования, преступная группа действовала в одном из районов Киевской области и состояла из пяти человек. Среди них — районный военком, глава военно-врачебной комиссии, экс-военный и его сын. Суть сделки заключалась в том, что желающим избежать мобилизации выдавали справки о плохом состоянии здоровья. Благодаря этим справкам их снимали с учета как непригодных к службе.

Следствию известно о как минимум 50 человек, которые воспользовались "услугами" преступной группировки. С каждого требовали по 7 тыс. долл. Суммарно успели получить около 10 млн грн, указывают силовики.

Схема работала следующим образом:

экс-военный и его сын принимали участие в поиске клиентов и передавали деньги;

глава военно-врачебной комиссии собственноручно оформляла справки о непригодности по состоянию здоровья, при этом на комиссию мужчины не приходили;

Справка ВЛК Фото: пресс-служба СБУ

работники военкомата на основании фальшивых справок снимали клиентов с воинского учета — СБУ обнародовала пример временного удостоверения военнообязанного, который выписывался уклонистам.

Временное удостоверение военнообязанного

Пресс-служба ведомства также опубликовала несколько фотографий, сделанных во время следственных действий. На фотографиях — подозреваемые, которых опрашивают на их рабочих местах, а также разложенные 4 тыс. долл., которые они получили бы, если бы не СБУ.

Дело о коррупции — взятка в долларах Дело о коррупции — визит к фигуранту Дело о коррупции — работа СБУ Дело о коррупции — председатель ВЛК Дело о коррупции — один из фигурантов Дело о коррупции — СБУ и подозреваемый

Члены группировки получили подозрения в совершении преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса:

глава ВЛК — по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка через границу) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);

работника ТЦК и СП — по ст. 332.

В завершение пресс-служба отметила, что подозреваемые могут оказаться за решеткой на 9 лет. Между тем следствие продолжается — выясняют детали схемы.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить руководителей областных ТЦК и СП, поскольку правоохранители сообщали о масштабной коррупции в сфере мобилизации. Вскоре после того стало известно о первых шагах в реформе военкоматов — ввели электронный документооборот.