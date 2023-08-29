Мнения расходятся: G7 не может договориться о гарантиях безопасности для Украины, – WSJ

По данным журналистов, G7 хочет координировать двусторонние переговоры между союзниками и гарантировать, что оборонная промышленность партнеров сможет предоставить обещанную военную помощь Украине, не подрывая при этом своих потребностей и возможностей.

Мнения по вопросу обеспечения безопасности Украины между странами, входящими в состав "Большой семерки", расходятся. Поэтому требуется значительное количество времени на подготовку соответствующих договоренностей. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Страны G7 не могут прийти к согласию, насколько детальными должны быть обязательства перед Украиной. В дополнение к этому, существует потребность в установлении диалога с Киевом для определения возможных потребностей в области военного сотрудничества в будущем.

G7 выражают намерение организовать согласованные двусторонние переговоры между участниками и странами Запада для обеспечения обещанной военной поддержки Украине. Одновременно они стремятся обеспечить такую помощь, которая не приведет к ослаблению оборонной промышленности союзников и не ущемила их собственные оборонные потребности и возможности.

Западные чиновники признают, что без надежной поддержки Украины вряд ли удастся вынудить Россию прекратить войну и не допустить новой.

Напомним, что во время июльского саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе страны G7 согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить от США гарантии безопасности наподобие израильских.