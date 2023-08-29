"Новые возможности": ВСУ прорвали первый рубеж минных полей и траншей ВС РФ на юге, — NYT

По словам журналистов, чтобы достичь Токмака, украинским силам придется прорвать еще две оборонительные линии россиян.

Освобождение села Работино в Запорожской области говорит о том, что ВСУ в рамках контрнаступления прорвали первый рубеж минных полей, танковых ловушек, траншей и бункеров ВС РФ. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, у украинских военных появились новые стратегические возможности. Командование Сил обороны Украины надеется вбить клин через контролируемые Россией территории и перекрыть снабжение группировки оккупантов на юге. Речь идет не только о Херсонской и Запорожской областях, но и о Крыме.

Издание отметило, что южнее Работино находится город Токмак. Это узел автомобильного и железнодорожного транспорта, освобождение которого будет иметь стратегически важное значение.

Однако, как сказано в материале, чтобы достичь Токмака, украинским силам придется прорвать еще две оборонительные линии россиян. Они также состоят из траншей, плотных минных полей, земляных валов и противотанковых заграждений. Кроме того, ВС РФ также могут отправить в район Работино свое подкрепление.

Напомним, что военные аналитики рассказали Фокусу, что победа в Работино открыла ВСУ путь на Токмак и Мелитополь. Они отметили начало битвы за два крупных города — Мелитополь и Бердянск. Чтобы противостоять натиску ВСУ на юге, россияне вынуждены перебрасывать туда элитные подразделения с других точек фронта.

Кроме того, Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил ударить по Работино ядерным оружием. Также Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев в эфире программы пропагандиста заявил, что применение ЯО позволит группировке ВС РФ на южном фронте "освободить" Запорожскую область.