Атаки на Крымский мост: Украина создает умные технологии, РФ отвечает стратегией 200-летней давности, — СМИ

По словам британского военного аналитика Майкла Кларка, затопление кораблей — вероятно лучшее, что есть у РФ для защиты Крымского моста от морских беспилотников.

Руководство Черноморского флота РФ затопило несколько судов у Крымского моста, чтобы защититься от атак морских беспилотников. Об этом сообщает Sky News.

На спутниковых снимках, которые опубликовали журналисты, виден ряд из шести темных объектов. Они появились в течение семи дней на одинаковом расстоянии друг от друга. В пресс-службе ГУР на минувшей неделе рассказали, что Россия планировала затопись по меньшей мере шесть плавсредств у моста — и создать своего рода защитную линию.

Между затонувшими паромами должны присутствовать боновые заграждения.

Затопление кораблей у Крымского моста: спутниковые снимки Затопление кораблей у Крымского моста: спутниковые снимки Затопление кораблей у Крымского моста: спутниковые снимки Затопление кораблей у Крымского моста: спутниковые снимки

На кадрах за 19 августа, к югу от моста не видно никаких объектов, но уже 21 августа появляются два плавсредства.

Спустя два дня, 23 августа, на поверхности воды появилось еще одно судно.

К 26 августа на спутниковых снимках шесть объектов (длиной примерно по 30 метров) и в одинаковых положениях потемнели. Эксперты считают, что это может говорить о том, что они находятся под водой.

По мнению бывшего руководителя аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) по безопасности и обороне Майкла Кларка, использование таких блокировочных суден в стратегическом месте, чтобы создать физическую преграду, — весьма распространенная оборонительная стратегия. Но ВС РФ впервые прибегли к этому с начала вторжения в Украину.

"Площадь достаточно обширная, поэтому понадобилось бы несколько суден, а между ними некие заграждения. Это могут быть стальные цепи, которые бы останавливали любое встречное движение", — пояснил Кларк.

Он добавил, что затопленные судна — вероятно лучшее, что есть в арсенале защитных средств ВС РФ для противодействия морским беспилотникам.

"Украинцы разработали умную технологию, а Россия применяет стратегию 200-летней давности и топит корабли — старый ответ на новую угрозу", — пояснил он.

Затопленные корабли у побережья Крыма

Подобное уже имело место в истории Крыма. В 1854-55 гг. были затоплены десятки кораблей, чтобы сделать Севастопольскую бухту недоступной для англо-французского флота и защитить Севастополь. Вначале затопили семь устаревших фрегатов, за ними последовало несколько другие. Памятник затопленным кораблям считается эмблемой портового города.

Напомним, что россияне топят паромы, чтобы защитить Крымский мост. Опубликованы спутниковые снимки.

Также сообщалось, что, по мнению Кирилла Буданова, затопление кораблей не поможет остановить удары по Крымскому мосту.